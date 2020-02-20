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Malatya'da ev yangını

Malatya’da bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederken, özürlü bir şahıs ise hafif yaralandı.

Malatya'da bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederken, özürlü bir şahıs ise hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Saray Sokak üzerinde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.


Evde ikamet eden özürlü bir vatandaşın odasında çıktığı öğrenilen yangın sonrası, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan şahsın hafif şekilde yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği belirtildi.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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