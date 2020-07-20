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Malatya'da ev yangını

Malatya’da bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçradı.

Malatya'da bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçradı. Paniğe neden olan yangında evde maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi Sadrettin Konevi Caddesi üzerinde tek katlı müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçradı. Paniğe sebep olan yangında ev sakinleri kendini dışarıya atarken, komşuları hortumla yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangında çevreye yoğun duman yayıldı. İtfaiyeye haber veren vatandaşlar, bir yandan da yangına müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

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