İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da ev yangını

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangında maddi hasar oluştu.


Edinilen bilgilere göre, Yazıca Mahallesi'nde yaşayan E.D (41) ikametindeki çamaşır makinesini çalıştırdığı esnada elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yaralanın olmadığı yangında maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.