İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da ev yangınları

Malatya’da meydana gelen iki ayrı ev yangınında maddi hasar oluştu.

Malatya'da meydana gelen iki ayrı ev yangınında maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü ve Mullakasım Mahallelerinde bulunan iki ayrı ikamette henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangınlar ihbar üzerine olay yerlerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananların olmadığı maddi hasarın meydana geldiği yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

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