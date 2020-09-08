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Malatya'da "Evden Çıkmayın" mesajı

Malatya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından mesajda, "Mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım" denildi.

Malatya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından mesajda, "Mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım" denildi.


Malatya'da birçok vatandaşların telefonlarına, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ortak imzasıyla gönderilen ortak mesajda, “Kıymetli hemşerilerimiz, sağlığınız bizim için çok önemlidir. Kendinizin, ailenizin ve toplum sağlığı için lütfen mecbur kalmadıkça 15 gün boyunca dışarı çıkmayalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım” İfadelerine yer verildi.

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