İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Malatya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.


Kaza, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Karahan Tüneli çıkışı Kürecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan Kayseri istikametine seyir halinde olan 51 AAK 756 plakalı araç, Karahan Tünel çıkışında yoğun dolu yağışı nedeniyle düşük hızla seyreden 44 AF 778 ve 34 JG 3732 plakalı otomobillere çarptı. Kazada Ahmet Ç., Sultan T., Sultan G., Metin K., Rahmi K. ile Ebubekir Karaca yaralandı. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ebubekir Karaca hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının hastanede tedavileri sürerken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.