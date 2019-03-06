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Malatya'da feci kaza: 3'ü ağır 9 yaralı

Malatya’da çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 9 kişi yaralandı.

Malatya'da çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.


Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. yönetimindeki 44 DB 407 plakalı çöp kamyonu D.Ç. idaresindeki 44 LF 025 plakalı otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştı.Çarpışmanın şiddeti ile savrulan çöp kamyonunun yön levhasına vurarak durduğu kazada, araç sürücüleri İ.Ç. ve D.Ç. ile N.A., K.A.A., S.Ç., H.A.Ç., B.İ.Ç., H.Y., H.İ.Y. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan kamyon sürücüsü İ.Ç. ile birlikte H.Y. ve H.İ.Y. Turgut Özal Tıp Merkezine, diğer yaralılar ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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