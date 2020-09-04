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Malatya'da feci ölüm

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, marangoz atölyesinde hızarın üzerine düşen genç feci şekilde öldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, marangoz atölyesinde hızarın üzerine düşen genç feci şekilde öldü.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 17 yaşındaki Hakkı C. Mehmet Selçuk Bulvarı üzerinde bulunan bir akrabalarına ait marangoz atölyesine yardım etmek için gitti. Hizar makinası çevresinde ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden Hakkı C. büyük testerenin üzerine düştü.


Vücudu parçalanan genç olay yerinde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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