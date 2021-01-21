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Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Malatya’da, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir zanlı yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığınca FETÖ terör örgütünün Malatya'daki yapılanması kapsamında aranan bir zanlı yakalandı. FETÖ terör örgütü suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde evinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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