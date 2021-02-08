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Malatya'da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Malatya’da, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalanırken, haklarında hüküm verilmiş olan ve arama bulunan 3 şahıs da çıkarıldıkları adliyece tutuklandı.

Malatya'da, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalanırken, haklarında hüküm verilmiş olan ve arama bulunan 3 şahıs da çıkarıldıkları adliyece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Terör Örgütü TSK Mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şahıslar ile örgütün iletişim sistemlerinden By-Lock kullanıcısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik polis çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya merkezli 4, İstanbul 1 ve Antalya 1 olmak üzere toplam 6 şahsa yönelik yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınanlar çıkarıldıkları adli makamlarca 2 astsubay şahsın tutuklanmasına, 4 şahsın da TCK md. 221 Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanması nedeni ile Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmasına karar verildi.


Bu arada, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Terör Örgütü Malatya mütevelli heyetinde faaliyet gösteren şüphelilerin kesinleşmiş hapis cezalarına yönelik yakalama kararına istinaden yapılan operasyonla 8 yıl 9 ay kesilmiş cezası mevcut olan K. K., 6 yıl 3 ay kesilmiş cezası mevcut M. A. D ile 7 yıl 6 ay kesilmiş cezası mevcut Ö. F. N isimli örgüt mensupları yakalanarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

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