Malatya'da FETÖ'nün akademik yapılanmasına operasyon

Malatya'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan polis akademisinden atılan 4 öğrenciye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda FETÖ ile iltisaklı oldukları tespit edilen 16 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken, 9 şahsın ikmalen ifadesi alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliye adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı kararı verilirken, 3 şahısla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.