İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da fidanlar, şehit polisin anısına toprakla buluşturuldu

Malatya’nın Darende ilçesinde polisler, şehit meslektaşlarını anmak için 60 fidanı toprakla buluşturdu.

Malatya'nın Darende ilçesinde polisler, şehit meslektaşlarını anmak için 60 fidanı toprakla buluşturdu.


Malatya'nın Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iken geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasında şehit olan Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek'in anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.


Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarının katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte ilçedeki ‘Polis Hatıra Ormanına' şehidin anısına mesai arkadaşları tarafından 60 fidan dikildi.

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