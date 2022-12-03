Malatya'da filenin sultanları ilk devreyi lider bitirmek istiyor

Lig Kadınlar Gurubunda mücadele eden Galip Demirel Ortaokulu takımı, deplasmanda oynayacağı Mardin Artuklu'yu yenerek ilk yarıyı 9'da 9 yaparak lider kapatmak istiyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar'da 16'ıncı gurupta Malatya'yı temsil eden Galip Demirel Ortaokulu Voleybol takımı 8'de 8 yaparak başarılı bir sezon geçiriyor. 4 Aralık Pazar günü ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Mardin-Artuklu Kulübüne misafir olacak olan Malatya temsilcisi, bu maçı da alarak 9'da 9 ile ilk yarıyı gurupta lider kapatmak istiyor.

Son maçın hazırlıklarını tamamlayarak deplasmanda hareket eden Galip Demirel Ortaokulu takımının kaptanı Ebru Öztürk, yarın zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek galip gelip ilk yarıyı gurup lideri olarak kapatmak için iyi bir mücadele sergileyeceklerini söyledi. Devre arasında takıma yapılacak olan takviyeler ile ikinci yarıda da takım olarak başarılı sonuçlar almak istediklerini belirten Öztürk, “Malatya'da bizlere karşı çok güzel bir ilgi var. Burada güzel bir aile olduk. Gurupta 8'de 8 yaptık, son maçımızı da alıp yolumuza bakacağız” dedi.

Antrenör Mustafa Aydemir'de, geride kalan 8 haftada 8 maçı da alarak iyi bir mücadele sergilediklerini belirterek, kalan son maçı da alarak gurubu lider olarak tamamlamak istediklerini söyledi.