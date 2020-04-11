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Malatya'da fırınlar ekmeği evlere götürüyor

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehir arasında yer alan Malatya’da, açık olan fırınlar sipariş üzerine evlere ekmek götürüyor.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı 30 büyükşehir arasında yer alan Malatya'da, açık olan fırınlar sipariş üzerine evlere ekmek götürüyor.


Virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte Malatya'da açık olan fırınlar siparişlere yetişmek için yoğun şekilde çalışıyor. Yasak kapsamında olmayan iş yerleri arasında bulunan fırınlar sabahın erken saatleri ile birlikte ekmek yapımına başladı. Yasak nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, kendilerine en yakın fırınları telefonla ile arayarak siparişlerini veriyor. Fırın çalışanı da bisiklet ile virüse karşıda önlem alarak ekmekleri evlere teslim ediyor.


Fırıncıların yanı sıra yasak dışında kalan kargo firması çalışanları da siparişleri evlere iletiyor.

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