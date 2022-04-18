Malatya'da fırınlarda Ramazan yoğunluğu

Zengin yemek kültürü ile öne çıkan kentlerden biri olan Malatya'da Ramazan ayında fırınlarda yoğunluk arttı.

Zengin yemek kültürü ile öne çıkan kentlerden biri olan Malatya'da Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken, fırınlarda yoğunluk arttı. Malatya'da iftar ve sahur saatlerine kadar hizmet veren bazı pide fırınlarında ramazan ayının sonuna yaklaşılırken, vatandaşlar Ramazan pidesinin yanı sıra tava yemeklerine büyük ilgi gösteriyor.

Fırın yemeklerinin kentteki yemek kültürünün olmaz ise olmazlarından olduğunu kaydeden Hasan Yoldaş, ”Malatya yemek kültüründe fırınların çok büyük önemi var. Fırın yemekleri olsun, pideler ve lahmacunlar olsun, Ramazan ayında da ciddi manada bir yoğunluk oluyor" dedi

Yaptıkları hizmetlerle vatandaşları memnun etmek için çaba sarf ettiklerini aktaran fırın işletmecisi İbrahim Çınar ise "Ramazan ayında pide çeşitlerimizi yaparak insanlarımızın taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Genelde de yağlı ekmek ve Ramazan pidesine talep var onları da karşılamaya çalışıyoruz. Öğlen başlıyoruz 14.00 gibi iftara kadar sürekli çalışıyoruz, iftardan sonra da sahura kadar devam ediyoruz” diye konuştu