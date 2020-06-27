İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da freni boşalan kamyonet bakkala daldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde freni boşalan kamyonet bakkala daldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde freni boşalan kamyonet bakkala daldı.


Edinilen bilgilere göre; Akçadağ ilçe merkezinde meydana gelen kazada, Darende Caddesi istikametinden gelerek , Hükümet Caddesi istikametine seyir halinde olan H.Ş. idaresindeki 44 LU 359 plakalı kamyonetin bir anda frenleri boşaldı. Freni boşalan araç yol üzerindeki elektrik direğine çarparak durabildi. Aracın bakkala girmesini elektrik direğinin engellediği kazada yaralanan olmaz iken, bakkalda ve araçta maddi hasar meydana geldi.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.