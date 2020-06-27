Malatya'da freni boşalan kamyonet bakkala daldı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde freni boşalan kamyonet bakkala daldı.

Edinilen bilgilere göre; Akçadağ ilçe merkezinde meydana gelen kazada, Darende Caddesi istikametinden gelerek , Hükümet Caddesi istikametine seyir halinde olan H.Ş. idaresindeki 44 LU 359 plakalı kamyonetin bir anda frenleri boşaldı. Freni boşalan araç yol üzerindeki elektrik direğine çarparak durabildi. Aracın bakkala girmesini elektrik direğinin engellediği kazada yaralanan olmaz iken, bakkalda ve araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.