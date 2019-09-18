Malatya'da ‘Gazi Mecliste O Gece' konferansı düzenlenecek

Konferansa, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar katılacak.

AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, konferans hakkında bilgi verdi. Akın, “AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları olarak programlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu seferki programımızı Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile gerçekleştireceğiz. Programımız ‘Gazi Mecliste O Gece' başlığıyla olacak. 15 Temmuz darbe gecesi Mecliste yaşanan olaylara değinilecek. Sayın Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi olması hasebiyle kendi alanı hakkında bilgilendirmelerde de bulunacak” dedi.

Akın, Malatyalıları konferansa davet ederek, "Ben bu etkinliğimize tüm Malatyalı hemşehrilerimizi bekliyorum. Konferansımız sanat sokağı içerisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyemize ait konferans salonunda gerçekleşecek. 23 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da tüm halkımızı bekliyorum” şeklinde konuştu.