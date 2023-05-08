Malatya'da geçici iş yerleri hızla yükseliyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Esnaf Konteyner Çarşısı Malatyamıza hayırlı olsun” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Büyükşehir Belediyesinin yanına inşa edilen 338 iş yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan, tamamlanmak üzere olan geçici iş yerlerinin esnaf camiasına hayırlı olmasını temenni etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerde iş yerleri yıkılan esnaflar için Emlak Konut, Malatya Büyükşehir Belediyesinin yer tahsisi yaptığı Büyükşehir Belediyesinin yanında bulunan alana 338 adet geçici prefabrik iş yerleri inşa ediyor.

"Esnafımız hiçbir şekilde endişeye kapılmasın”

Esnaflar için inşa edilen geçici iş yerleri hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Gürkan, ticari hayatın başlamasıyla beraber Malatya'nın ayağa kalkacağını belirtti. Öte yandan inşa edilen 338 geçici işyerinin kura yöntemiyle esnaflara tahsis edileceğini vurgulayan Başkan Gürkan, “6 Şubat'ta vuku bulan depremlerle beraber Malatya'mız ağır hasar aldı. Şehrimizdeki evler ve dükkânların bir kısmı ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bizlerde dükkânları yıkılan ve kullanılamaz hale gelen esnaflarımız için Büyükşehir Belediyemizin yanına geçici iş yerleri inşa ettik. Buranın altyapı çalışmaları MASKİ Genel Müdürlüğümüz ve MESTON tarafından yapıldı. Bir şehirde eğer esnaf ayağa kalkarsa, şehir ayağa kalkar. O nedenle çalışmalarımıza hız verdik ve geçici iş yerlerimiz hemen hemen tamamlanmak üzere. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz, bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak kendi arsalarımızı, Emlak Konut'a tahsisini yaparak, bir an evvel 338 dükkânı ve iş merkezimizi vatandaşımıza ve ticaret erbabımıza dağıtılmasını planladık. Şu anda burası ile ilgili altyapı ve üstyapı çalışmaları bitirildi. Geçici iş yerleri kuruldu. Ayrıca çevre düzenlemesiyle alakalı çalışmalar da yapıldı. Ben bu çalışmalarımızın özellikle esnafımıza, esnaf teşkilatımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Esnafın hiçbir şekilde endişeye kapılmaması gerektiğini ifade eden Başkan Gürkan, "Esnafımızın hak kaybına uğramaması için azami titizliği ve gayreti göstereceğiz. Hemşerilerimiz rahat olsun memleketimiz emin ellerde, inşallah bunları hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valiliğimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve bütün kurumlarımız ile birlikte Malatya'yı ayağa kaldıracağız. Hepimize tekrardan geçmiş olsun” diye konuştu.