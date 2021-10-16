Malatya'da geleceğin araştırmacıları yetiştiriliyor

Dr. Ahmet Kızılay, proje hazırlama programında yaptığı konuşmada, geleceğin araştırmacılarını yetiştirmede eğitimin önemli olduğunu vurguladı.

Akademik becerilere giriş ile TÜBİTAK Proje Önerisi Hazırlama Süreci Eğitimi'nin 45'inci kursu İnönü Üniversitesi'nde başladı. Eğitime, farklı üniversiteden 87 başvuru yapıldı ve 42 öğrencinin eğitimlere katılması uygun görüldü.

“TÜBİTAK 2237/A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” kapsamında İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Sağlık ve Doğa Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama Uygulamalı Eğitimi Malatya 2021”etkinliği, açılış toplantısıyla başladı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış toplantısına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Evren Köse ve eğitimciler Prof. Dr. Vedat Bulut, Prof. Dr. Mete Özcan, Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları, Prof. Dr. Nurettin Aydoğdu, Prof. Dr. Süleyman Sandal, Doç. Dr. Suat Tekin ile Doç. Dr. Emine Şalva katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay yaptığı açılış konuşmasında, “Bu eğitim etkinliğine katılan lisans öğrencileri bu kursta görecekleri eğitimle araştırmanın her aşamasını öğrenecekler ve kariyer planlamalarında önemli bir rehber olacak” dedi. Bu eğitimlerin önemine ve faydalarına vurgu yapan Kızılay, geleceğin araştırmacılarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen eğitim etkinliğine eğitimci olarak katılan akademisyenlere ve öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür etti. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş da açılış konuşmasında, programa katılım sağlayan tüm öğrencilere, akademik kültüre alışmaları bakımından önemli bir eğitim etkinliği olacağını belirterek, katılım sağlayan öğrencilerin bunu gelecekleri için bir basamağı olarak görmelerini önerdi. Tüm eğitimcilere katıldıkları için teşekkür eden Prof. Dr. Mahmut Durmuş, öğrencilere güzel bir etkinlik geçirmeleri dileklerinde bulundu.

Etkinlik Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Sandal'ın toplantıda gerçekleştirdiği sunumda, 4 gün sürecek bu kursa farklı üniversiteden 87 başvurunun yapıldığı ve 42 öğrencinin eğitimlere katılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

2016 yılından beri İnönü Üniversitesi'nin ev sahipliğinde lisans ve lisansüstü öğrencilere ve öğretim üyelerine yönelik toplam 44 kursun düzenlendiğini kaydeden Sandal, lisans öğrencileri için akademik becerilere giriş ile TÜBİTAK Proje Hazırlama Süreci eğitimini esas alan bu kursun İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen 45. kurs olduğunu kaydetti.