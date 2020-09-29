Malatya'da gelecek nesiller için güzel yarınlar çabası

Fırat Kalkınma Ajansı'nın, 2020 yılı Eylül Ayı Yönetim Kurulu toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, toplantıya katılanlarla istişarelerde bulundu. Malatya'da yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Malatya bırakmak için Büyükşehir Belediyesi olarak projeler hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu projeleri bir bir hayata geçirmekteyiz.

Birlik ve beraberlik içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla hem şehrimizi hem de ülkemizi daha müreffeh bir noktaya taşımanın gayreti içerisindeyiz. Hep beraber el ele vererek gelecek nesillerimiz için güzel yarınlar oluşturmalıyız” dedi.