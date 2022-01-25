Malatya'da gençler karlı pekmezinin tadını çıkardı

Malatya'da yoğun kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtü ile kaplandı.

Malatya Kernek Meydanında gençler, karlı pekmezin tadına baktı. Evlerinden pekmez getirip karla karıştırıp yiyen gençler, bir yandan da karın tadını çıkardı.

"Dedelerimizden gördüğümüz karlı pekmezi biz de burada yaptık"

Gönül Tut isimli genç, “Battalgazi ilçesinde yaşıyorum. Kernek Meydanında karı topladık ve üzerine pekmezi döktük ve afiyetle yiyoruz. Malatya'nın en eski günlerinin lezzetlerinden birisidir. Kar yağması güzel oldu. Bizde Kernek meydanında karın üzerine döktüğümüz pekmezin tadını çıkarıyoruz. Dedelerimizden gördüğümüz karlı pekmezi. Bizde de burada yaptık. Nostalji oldu. Tadını fazla bilmiyorduk. Bundan sonra sık sık yaparız” dedi.

“Eskiden dağdan kar getirip karlı pekmez yapardık”

Muhammet Muhammedoğlu isimli ise, “Karlı pekmezi tattım. Yapanların eline sağlık. Harika bir tat olmuş” ifadelerini kullandı.

Yücel Erbil de, karlı pekmezi bildiğini belirtip, “70 yaşındayım. Hayatımız gençliğimizde karlı pekmezi yemekle geçti. Bulgur pilavı gibi tane tane oluyor. Afiyetle yiyoruz. Karlı pekmezi eskiden biz yapardık. Dağdan kar getirirdik. Eski günler güzeldi. Yeni nesil gençler karlı pekmezi fazla bilmezler. Pekmez şifalıdır. Sağlığa iyi gelir. Gençler nostalji yapmışlar. Harika olmuş. Ellerine sağlık” şeklinde konuştu.

“Çocukluğumu yaşadım”

Yasemin Tanrıkulu, yoğun kardan sonra çocukluğunu yaşadığını belirterek, “Köyde büyümeme rağmen karlı pekmezi tatmadım. Şimdi bakıyorum harika ve çok güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

Serhat Akkoyun da Muş'ta yaşadığını söyleyerek, "Muş'a gidince bende yapacağım" dedi. Samet Bilgi ise ilk defa karlı pekmez yediğini ifade ederek, “Harika olmuş diyebilirim.

Bundan sonra bende arkadaşlarımla beraber yapacağız inşallah” diye konuştu.