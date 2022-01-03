Malatya'da Gençler Ligi tamamladı

Malatya'da U18 Gençler Futbol Ligi, oynanan maçlarla tamamlanarak, play-off oynamaya hak kazanan takımlar belirlendi.

U 18 futbol liginde mücadele eden, Yeşilyurt Belediye spor, Konak Spor ve Eski Malatyaspor U-18 Gençler Futbol Ligi'nde Gruplarında şampiyon olarak play-off oynamaya hak kazandılar.

Yeşilyurt Belediye spor, Konak Spor ve Eski Malatyaspor, play-off'ta mücadele edecekler.