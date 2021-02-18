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Malatya'da gençlere terör uyarısı

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen online konferans ile gençlere terör örgütlerinin gerçek yüzleri anlatılarak, uyarılarda bulunuldu.


Malatya İl Müftülüğü bünyesindeki 14-28 yaş arası kız öğrencilere yönelik olarak “Çevirim içi Gençlik Kampı” ile “Zaman Yönetimi” konulu kamp programında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği görevlileri online konferans sundu. Terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, propaganda alanlarının daraltılması, mücadelede halk desteğinin sağlanması ve polis - halk ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla “TimeLink” programı üzerinden bağlanılarak konferans gerçekleştirildi.


İllegal örgütlerin, gençliği hedef sebepleri, kullandıkları yöntemler ve örgütlerin gerçek yüzlerini yazılı ve görsel dökümanlar eşliğinde anlatan görevliler, “Terör Örgütlerinin Eleman Kazanma Yöntemleri” konulu konferanslara devam edeceğklerini de kaydetti.

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