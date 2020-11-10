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Malatya'da geniş çaplı korona virüs denetimi

Malatya’da polis ekiplerince kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik geniş çaplı denetim yapıldı.

Malatya'da polis ekiplerince kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik geniş çaplı denetim yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Pazar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, taksiler ve terminallerde yapılan denetimlerde, 27 şahsa maske takmamaktan, bir iş yerine kapanış saatine uymamaktan işlem yapılırken, korona virüs temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 4 şahıs ise gerekli cezai işlemlerinin ardından ikametlerine gönderildi.


Ekiplerin denetimlerinin süreceği bildirildi.

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