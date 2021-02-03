Malatya'da gıda ve etiket denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından sürdürülen denetimler kapsamında pandemi kurallarına yönelik denetimlerin yanı sıra gıda da rutin kontrollerine devam ediliyor. Gıda ve etiket kontrollerine yönelik bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Kargı, "Denetimlerde hazır bulanan ekiplerimiz marketlerin denetimlerinde hijyen, maske, sosyal mesafe ve kasa ile reyon arasındaki etiket fiyat karşılaştırması gibi denetimleri gerçekleştiriyoruz. Covid-19 pandemi süreci ile birlikte ekiplerimiz rutin bir şekilde denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilmeleri için gerekli çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.