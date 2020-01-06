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Malatya'da gizli buzlanma kazalara neden oldu

Malatya’da gizli buzlanma nediyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da gizli buzlanma nediyle meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından gece saatlerinde ana güzergahlarda gizli buzlanma meydana geldi.


Gizli buzlanma nedeniyle Atatürk,Mehmet Buyruk Caddeleri ile Çöşnük kavşağında trafik kazaları yaşandı.Kazalar da 1 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Büyükşehir Belediye ekiplerinin sabaha karşı tuzlama çalışmasına başladığı ana güzergahlarda yeni kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri sürücüleri gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

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