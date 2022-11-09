İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da göçmen kaçakçılığına: 3 tutuklama

Malatya’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Malatya'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.


Malatya'da geçtiğimiz hafta Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'ne kapalı kasa bir araçla getirilerek burada boş bir arazi bırakıldıktan sonra polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kent merkezinde saklandıkları evde yakalanan 11 Afgan uyruklu düzensiz göçmen olayının organizatörleri olduğu belirlenen üç zanlı sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan H.E. İ.Y. ile Afgan uyruklu Y. R. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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