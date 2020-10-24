Malatya'da gökyüzünde merak uyandıran cisim

Malatya'da dün gece gökyüzünde ateş topu gibi parlayan bir cismi gören Bahattin Kocaağa isimli vatandaş, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek cismin ne olduğunu merak ettiklerini söyledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesindeki evlerinin balkonundan dışarı çıkan Bahattin Kocaağa, gökyüzünde süzülen bir cismi fark etti. Bu anları hemen cep telefonu ile kayda alan Kocağa, cismin ne olduğunu anlayamadı.

Bu anları anlatan Bahattin Kocaağa, balkondayken gökyüzünde parlayan bir cismi fark ettiğini belirterek, “İlk başta yanan bir uçak sandım, kor bir ateş gibiydi. Cep telefonu ile kayda almaya başladım. Bir süre sonra kayboldu, ve beyaz bir duman bıraktı arkasında” dedi.

Daha önce böyle bir şeye rastlamadığını da ifade eden Kocağa, cismin ne olduğunu ise çok merak ettiklerini söyledi.