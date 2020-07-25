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Malatya'da gölette bir ceset bulundu

Malatya’da Orduzu Pınarbaşı Göleti’nde bir erkek cesedi bulundu.

Malatya'da Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde su üzerinde hareketsiz bir şahsı gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ekipler, su üzerindeki şahsın 33 yaşındaki Murat Dönmez olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.


Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan şahsın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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