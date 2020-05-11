İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Malatya’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 125 cep telefonu ele geçirildi.

Malatya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 125 cep telefonu ele geçirildi.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine gümrük kaçağı cep telefonu getirildiğini belirledi.


Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 125 adet gümrük kaçağı cep telefonu,1 adet 7.65 çapında el yapımı tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirirken, 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.