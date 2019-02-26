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Malatya'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Malatya’da gümrük kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 420 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.

Malatya'da gümrük kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 bin 420 adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan istihbari bilgi doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. İl dışından Malatya'ya kaçak ürünleri getirdiği şahsın tespiti üzerine takibe alınan şüpheli gözaltına alındı.


Şahsın aracında yapılan aramalarda 3 bin 420) adet Gümrük Kaçağı Kozmetik ürün ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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