İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da gümüş sikke ele geçirildi

Malatya’da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 120 adet gümüş sikke, 2 adet tarihi yüzük ele geçirdi.

Malatya'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 120 adet gümüş sikke, 2 adet tarihi yüzük ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ayrı kişiye ait 120 adet gümüş sikke, 2 adet tarihi yüzük, 1 adet tarihi obje niteliği taşıyan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığından gerekli adli işlemler yapıldı.


Şahıslar, ifadelerinin alınmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.