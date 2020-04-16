Malatya'da günde 2 milyon adet maske üretiliyor

Korona virüse (kovid-19) karşı tıbbi ekipman üretimi hız kazanırken, kamu kurumları da bu üretimlere destek veriyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri ile kentte tekstil üretimi gerçekleştiren 13 firma bir araya gelerek maske üretiminde lojistik bir merkez olma yolunda hızla ilerliyor. Ham maddelerin Malatya Büyükşehir Belediyesince karşılandığı üretimde tekstil firmaları günlük 2 milyona yakın cerrahi maske üretimi yaparak, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması adına önemli bir görev gerçekleştiriyor.

Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tekstil firmasının üretim müdürü Erdal Oğul, normalde kot üreticisi olduklarını ancak bu süreçte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın girişimleri ile maske üretimine ağırlık verdiklerini belirtti. Toplam 13 firmanın maske üretimi yaptığını, kendilerinin ise yaklaşık 100 bin adet üretimle bu sürece destek verdiklerini belirten Oğul, ileriki günlerde kapasite artırımı ile Malatya'da günlük 3 milyon adet maske üretimini hedeflediklerini söyledi. 10 gündür üretime geçtiklerini ve 15 milyondan fazla maske üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Oğul, şu an Malatya'nın bu üretimle Türkiye'de önemli bir lojistik merkezi olduğunu dile getirdi. 1 aylık bir üretim hedefi ile yola çıktıklarını belirten Oğul, bu süre zarfında 100 milyondan fazla maskeyi de teslim etmeyi planladıklarını ifade etti.