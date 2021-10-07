Malatya'da Güngör Caddesi 9'dan 14 metreye çıkarıldı

Daha yaşanabilir ve standartları yüksek bir Malatya için çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi bir yandan sokak sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirirken, bir yandan da yıpranmış, bozulmuş ve eskimiş olan altyapı ile üstyapıların daha sağlıklı bir hale getirilmesi noktasında çalışmalar gerçekleştiriyor.

Yeni yerleşim alanlarından Karakavak Mahallesi Güngör Caddesi üzerinde yapılaşmanın tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kaldırım, cep otoparkı, akıllı kavşak ile birlikte genişletilen yolda asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Güngör Caddesi'nde başlatılan çalışmalar kapsamında, 2 bin 500 metrekare kaldırım, bin 400 metrekare otopark alanı, yol çalışmaları kapsamında ise 9 metre olan yol genişliği 14 metreye çıkarılarak asfalt çalışmaları yapıldı. Ayrıca bu çalışmaların yanı sıra Güngör Caddesi ile Zerrin Sokağın kesişim noktasında ise akıllı kavşak çalışması yapılarak, cadde hem konforlu hem de trafik akışı bakımından daha güvenli bir hale getirildi.