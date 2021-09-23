İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da güvenlik görevlilerine seminer

Malatya’da, 82 genel kolluk personeli, 16 site ve şirket yöneticisi ile 83 özel güvenlik görevlisine yönelik seminer düzenlendi.

Malatya'da, 82 genel kolluk personeli, 16 site ve şirket yöneticisi ile 83 özel güvenlik görevlisine yönelik seminer düzenlendi.


Genel kolluk personeli ve sitelerde görev yapan özel güvenlik görevlileri ile site yöneticilerinin genel kollukla iletişim ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında görevli Polis Başmüfettişi Mustafa Ay, Polis Başmüfettişi Cengiz Kırmızıgül, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü personeli ve İl AFAD Müdürlüğü personelinin katılımıyla eğitim verildi ve ilgi gördü.


Özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, yöneticilerin sorumlulukları, afet konuları ve Genel Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) uygulaması hakkında bilgiler aktarıldı.


Seminere, 82 genel kolluk personeli, 16 site ve şirket yöneticisi ile 83 özel güvenlik görevlisi katıldı.

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