Malatya'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Malatya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.10'da İnönü Caddesi üzerinde Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi istikametinden gelen M.B.U. idaresindeki 44 ABK 474 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Sümer Parkı'na dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen L.Ö. yönetimindeki 44 T 0884 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile M.K., H.I.S., S.T. ve Ö.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.