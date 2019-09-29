İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı

Malatya’da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 25 kişi yaralandı.

Malatya'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında en az 25 kişi yaralandı.


Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Malatya-Dilek seferini yapan Murat A. idaresindeki 44 BT 452 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otobüste ilk belirlemelere göre yolcu olarak bulunan 25'ten fazla kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.