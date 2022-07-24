Malatya'da Hande Yener rüzgarı

25'inci Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali 3. günü gerçekleştirilen birçok etkinlik ve konser programlarıyla hız kesmeden devam etti.

Mişmişpark Fuar alanında gerçekleştirilen fuar ve festival etkinlikleri her gün Malatyalıların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu çerçevede, festivalin üçüncü günü yine eğlenceli ve coşkulu görüntülere sahne oldu.

Kayısı Festivalinin üçüncü gününde ilk olarak Sadi Karakaş ile Mehmet Balaban sahne aldı.

Üçüncü gün konserlerinin final bölümünde, Malatyalıların merakla ve heyecanla beklediği ünlü sanatçı Hande Yener sahne aldı. Yener, seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle konser alanını dolduran on binlerce Malatyalıya unutulmaz bir gece yaşattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 15. Uluslararası Arguvan Türkü Festivali'nin açılış programına katılmasından dolayı sanatçı Hande Yener'e Başkan Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan tarafından çiçek takdim edildi.

Hafize Gürkan hediye takdimi sırasında yaptığı konuşmada, “Çok kıymetli Malatyalı hemşerilerim. Bugün burada kendi şehri için tek yürek olan sizler, kendim ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan için Hande Yener hanımefendiye ve ekibine hoş geldiniz diyorum. 25'incisini düzenlediğimiz Malatya Kayısı Festivalinde başta Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere ekibine, tüm kamu kuruluşlarına ve siz Malatya'nın güzel insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Arguvan'da türkü festivalimiz var oraya katıldı. Sayın Başkanımız ve siz Malatyalı güzel hemşerilerimiz adına hediyelerini takdim ediyorum. Hande hanım size iyi sahneler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya'da olmaktan mutlu olduğunu belirten Hande Yener ise, “Çok güzel bir tablo var bunu bilerek geldik. Çok güzel bir enerji. Bu enerji kaç gündür hissediliyordu. Malatya konserini iple çekiyorduk bütün ekibimizle. Sayın Başkanımıza selamlar ve saygılar sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Hafize Gürkan sanatçı Hande Yener'e çiçek, kayısı ve aslan figürlü heykel hediye etti.