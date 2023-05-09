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Malatya'da hasarlı binanın duvarı çöktü: 1 ölü

Malatya’da depremlerde hasar alan bir binanın çöken duvarının altında kalarak ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da depremlerde hasar alan bir binanın çöken duvarının altında kalarak ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Gazi Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte yaşayan Muhammed Öz (17) evlerinin karşısında bulunan depremlerde hasar alan bir binaya giriş yaptıktan kısa bir süre sonra binanın duvarı çöktü. Çöken duvarın altında kalan genç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Enkaz altında çıkarılan Muhammed Öz kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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