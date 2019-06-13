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Malatya'da haşereyle mücadele çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi bahar aylarının aşırı yağışlı geçmesiyle birlikte özellikle bu yıl beklenenin üzerinde artış gösteren haşerelere karşı mücadele çalışmalarını geceli-gündüzlü sürdürüyor.


Mücadele çalışmalarını 30 araç 195 makine ve teçhizat, 70 ekiple sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üreme noktalarındaki periyodik ilaçlamaları sık sık yapıyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlardan gelen en yoğun taleplerden birinin haşereyle mücadele olduğunu söyledi. Konunun uzmanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Gürkan, “Larva döneminde yağışlar nedeniyle yeterli düzeyde çalışmalar yapılmadığı için haşerelerde artış oldu. Teknik ekiple yaptığımız toplantılar neticesinde farklı ilaç türlerinin kullanılması gerektiğini söylediler. İlaçları kısa bir sürede temin ederek, 30 araç 195 makine-teçhizat ve 70 ekiple bu çalışmaları geceli- gündüzlü yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Malatya kent merkezi ve ilçelerinde çalışmalar devam ediyor. Çağrı merkezimize gelen bütün şikâyetleri takip ediyoruz. Çağrı merkezimize gelen çağrı endeksi minimum düzeye iniyor. Bu hafta sonuna kadar sıfır düzeyine gelecektir” diye konuştu.

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