Malatya'da hasta yakınları için iftar

Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Ayının başlaması ile birlikte İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan hasta yakınları Kızılay'ın organize ettiği iftar yemeğinde buluşuyor. Hastane kampüsünde yer alan konuk evi önünde her gün bin 500 kişilik iftar yemeği verilirken, ilk iftara katılan Kızılay Malatya Şube Başkan Ramazan Soylu, 150 yıllık bir geçmişe sahip Kızılay'ın nerede bir mağdur ve yoksul varsa orada olduğunu söyledi.

Hayırseverlerin katkıları ile günlük hasta yakınlarına iftar yemeği düzenlediklerini belirten Soylu, “29 gün boyunca konuk evinde iftar yemeği vereceğiz. İl dışında gelen hasta ve yakınlarına, öğrencilerimizle her gün iftarda buluşacağız” şeklinde konuştu.

Kızılay'ın 12 ay boyunca yardımlarını sürdürdüğünü dile getiren Soylu, “Buradaki iftar programlarımızın yanı sıra Konteyner Kentte 10 bin kişilik iftar yemeği programı düzenleyeceğiz. Yine Hekimhan ilçesindeki öğrenci yurdunda da her gün 100 kişilik iftar vereceğiz” diye konuştu.

Hastanedeki ilk iftar programına Türk Kızılayı Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Av. Umut Yalçın'da katıldı.