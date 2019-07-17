Malatya'da havuza atlayan genç ağır yaralandı

Olay, Malatya-Elazığ karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan özel bir yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, yüzme havuzuna giden İnanç Can (21) havuza atladı. Atlayış sonrasında kafası beton zemine çarpan genç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnanç Can, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hasan Eryılmaz