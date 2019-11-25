Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya'da havuza düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vakar Sokak Villa Kent konutlarında bir evde temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Tufan (56), evin havuzuna düştü. Durumun fark edilmesi üzerine temizlik işçisi Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tufan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.