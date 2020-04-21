Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Malatya'da bir evin havuzuna düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre; Doğanşehir ilçesinde meydana gelen olayda, hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bahçesinde bulunan bağ evine giden Ramazan Sabancı, evin havuzuna düşerek, mahsur kalan köpeği fark etti. Sabancı, bir süre yaptığı çalışma sonrasında köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek bahçe içerisinde gözden kaybolurken, Sabancı da onu kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.