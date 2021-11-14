Malatya'da her 5 kişiden biri diyabet hastası

Lezzan Keskin, Malatya'da her 5 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu söyledi.

Malatya'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. Malatya Park AVM'den başlayarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde son bulan yürüyüşe dair açıklamada bulunan Lezzan Keskin, ”Bugün 14 Kasım Dünya Diyabet Günü. Dünya Diyabet Günü dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkinliklerle kutlanmakta. Biz de bugün bu etkinliği Malatya'da kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Diyabet vücutta kan şekeri yüksekliği ile seyreden ve uzun vadede vücudun diğer organlarına ciddi zararlar veren kronik bir hastalık. Bu nedenle hastalığın farkındalığını arttırmak ve gerekli tedbirleri almak manasında bazı bilgilendirmeleri yapmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Diyabet öncelikle sağlıklı bir beslenme gerektirir. Beraberinde yürüyüş, egzersiz mutlaka hayatımızda olmalı. Stresten uzak durmak, sigara ve alkolü ise tamamen kesmek en önemli kurallardır diye düşünüyoruz” dedi.

Malatya'da her 5 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu kaydeden Keskin, şöyle devam etti:

”Diyabet her geçen gün dünyada artarken, ülkemizde de son yapılan çalışmalarda da yaklaşık yüzde 13 olarak belirlenmiş. İlimiz ise maalesef yüzde 21 ile Türkiye'de en yüksek değere sahip. Yani her 5 kişiden biri diyabet hastası. Biz değilsek bile yakınlarımızda diyabet bulunmakta. O yüzden farkındalığı arttırmak için yürüyüşümüze başladık. Bunun simgesi olan mavi halkayı da belirtmek isterim. Mavi bizim için umut demek, halka ise birlik ve beraberlik demek. Bugün güneşli bir günde burada hep beraber diyabet için yürümeyi hedefledik” diye konuştu.