İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da hırsızlık çetesine operasyon: 10 tutuklama

Malatya’da çok sayıda hırsızlık olayının zanlıları olarak gözaltına alınan 12 zanlıdan 10’u tutuklandı.

Malatya'da çok sayıda hırsızlık olayının zanlıları olarak gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.


Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Malatya'ya gelerek bir çok kamu kurumunda çok sayıda inşaat malzemesi çaldıkları tespit edilen çete üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmış yapılan çalışmalarda 12 zanlı gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 10'u tutuklanırken, 2 zanlıya ise adli kontrol uygulandı.


Son tutuklamalarla birlikte operasyonlar çerçevesindeki tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

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