Malatya'da hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı

Malatya'da çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen çeteye yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 ayrı olay aydınlatılırken, 12 zanlı gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Malatya'ya gelerek bir çok kamu kurumunda çok sayıda inşaat malzemesi çaldıkları tespit edilen çete üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler hırsızların tanınmamak için çok sayıda araç çaldıklarını belirlerken, çete üyelerinin yakalanması için üç aylık bir sürede yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından 32 ekip 180 personelin katılımlarıyla 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 21 ayrı hırsızlık olayı aydınlatılırken, 12 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlara ilişkin İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'le birlikte açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Hulusi Şahin, operasyonlarda hırsızlık malzemelerinin yanı sıra çok sayıda silah ile mühimmatın ele geçirildiğini söyledi. Gözaltına alınan zanlılar arasında bir inşaat firması sahibi olduğu tespit edilen çete liderinde bulunduğunu belirtilen Vali Şahin, Hırsızlık olaylarının sipariş üzerine gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Vali Şahin Malatya'nın hırsızlık suçları açısından rahatladığını belirterek İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte operasyonlarda görev alan emniyet personeline teşekkür etti.