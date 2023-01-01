Malatya'da hırsızlık şebekesine operasyon: 8 gözaltı

Malatya'da 6 milyon TL değerinde elektrik kablosu çalan hırsızlık şebekesine operasyon düzenleyen polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı.

Malatya İl Emniyeti Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Malatya'ya gelerek 11 ayrı GES'te yaklaşık 6 milyon lira değerinde elektrik kablosu hırsızlığının yapılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler hırsızların tanınmamak için çok sayıda araç çaldıklarını belirlerken, şebekeyi yakalamak için bin 800 saatlik kamera görüntülerini izledikten sonra operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda aralarında şebeke lideri Ş.B.'nin de bulunduğu K.T., K.R., N.K., A.P., E.N., Y.K. ve T.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.