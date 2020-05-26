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Malatya'da hortum bahçe ve seralara zarar verdi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde hortum ve şiddetli rüzgar, bahçedeki ağaçlar ve seralara zarar verdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hortum ve şiddetli rüzgar, bahçedeki ağaçlar ve seralara zarar verdi.


Doğanşehir ilçesi Sarıdanışma mevkiinde meydana gelen hortum ve fırtına arazilere zarar verip, bahçelerde ağaçların dallarını kırdı. Bayram Can isimli vatandaş, kendi imkanlarıyla kurduğu seranın hortumda zarar gördüğünü ifade ederek, “Aniden çıkan hortum ve şiddetli rüzgar, seranın naylonlarını parçaladı ve seradaki sebzeler zarar gördü” dedi.

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