İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da huzur toplantısı

Malatya’da muhtar ve STK temsilcileriyle genel güvenlik ile asayiş konularının görüşüldüğü huzur toplantısı düzenlendi.

Malatya'da muhtar ve STK temsilcileriyle genel güvenlik ile asayiş konularının görüşüldüğü huzur toplantısı düzenlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Salonu'nda, gerçekleşen toplantıya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in yanı sıra, il emniyet müdür yardımcıları, mahalle muhtarları, paydaş kurum ve STK temsilcileri katıldı.


Genel güvenlik ve asayiş konularının görüşüldüğü Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısında fikir alışverişinde bulunulurken daha güvenli, daha huzurlu bir Malatya için çalışmaların süreceği belirtildi.

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